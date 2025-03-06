Politico: страны НАТО начали скрывать друг от друга разведданные

По данным источников, участники альянса изначально относились с недоверием к новым членам, которые вошли в состав блока после распада Советского Союза. Уровень подозрительности вырос, когда начался конфликт на Украине. На открытость спецслужб влияет позиция некоторых стран. Например, Венгрия и Словакия выказывают поддержку российской стороне, тогда как другие государства готовы помогать Украине.
Сейчас раскол в работе разведывательных структур НАТО усиливает «потепление» отношений между США и Москвой. Европейские члены альянса задумываются о рисках.
«В структурах НАТО ходит много слухов о будущем обмена разведданными в альянсе», — цитируют «Ведомости» слова постпреда США при НАТО до ноября прошлого года Джули Смит.
Действующий сотрудник альянса утверждает, что уровень доверия между странами блока остается высоким. Он признает, что попытки Трампа надавить на Киев, чтобы ускорить урегулирование украинского конфликта, вызывают вопросы, но разведывательные службы продолжают работу в обычном режиме.
5 марта стало известно о прекращении передачи военных разведывательных данных Украине от США. Пауза в поддержке может ограничить возможности Киева в военном противостоянии с Москвой. Британское издание Daily Mail сообщило, что США уведомили Великобританию о запрете на передачу отчетов разведке ВСУ.