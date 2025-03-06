Politico: страны НАТО начали скрывать друг от друга разведданные

По данным источников, участники альянса изначально относились с недоверием к новым членам, которые вошли в состав блока после распада Советского Союза. Уровень подозрительности вырос, когда начался конфликт на Украине. На открытость спецслужб влияет позиция некоторых стран. Например, Венгрия и Словакия выказывают поддержку российской стороне, тогда как другие государства готовы помогать Украине.