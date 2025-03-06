Участник СВО Александр Шарков утвержден главой Волжского района

Родившийся в 1995 году Александр Шарков в 2015 году окончил Тольяттинский индустриально-педагогический колледж по специальности «Строительство, эксплуатация зданий и сооружений», после чего до 2022 года посвятил себя ВС РФ. В городской думе Тольятти Александр Шарков был председателем постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.