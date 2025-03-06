За покушение на теракт в штабе Путина осудили трёх новосибирцев

2-й Восточный окружной военный суд огласил приговор трём жителям Новосибирской области — Сергей Дементьев, Артем Жиленков и Дмитрий Родькин признаны виновными в покушении на совершение теракта в штабе Владимира Путина.
Подробности уголовного дела рассказали в пресс-службе суда.
Дементьев являлся противником проведения спецоперации. Он связался с запрещённой террористической организацией из Украины и сообщил, что готов совершать преступления в России.
Получив задание «куратора», он позвал своих знакомых — Жиленкова и Родькина. Вместе они собрали данные о здании регионального избирательного штаба кандидата в Президенты РФ Владимира Путина в Барнауле. Затем мужчины сделали самодельные зажигательные устройства — оно было нужно для поджога.
«Однако довести до конца свои преступные действия Жиленков, Дементьев и Родькин не смогли, поскольку были задержаны сотрудниками ФСБ России», — говорится в сообщении пресс-службы суда.
В итоге Дементьева лишили свободы на 18 лет, Жиленкова — 17 лет, Родькина — 16 лет. Первые три года они проведут в тюрьме, а остальные в колонии строгого режима.