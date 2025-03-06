За покушение на теракт в штабе Путина осудили трёх новосибирцев

Получив задание «куратора», он позвал своих знакомых — Жиленкова и Родькина. Вместе они собрали данные о здании регионального избирательного штаба кандидата в Президенты РФ Владимира Путина в Барнауле. Затем мужчины сделали самодельные зажигательные устройства — оно было нужно для поджога.