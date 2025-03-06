В ЦАХАЛ объявили год войны с ХАМАС и Ираном

Новостное издание также отмечает, что Замир делает акцент на концепции «победы», утверждая, что в последние годы силы ЦАХАЛ были сосредоточены на «относительной победе или сдерживании». Кроме того, новый глава генштаба армии заявил, что будут предприняты все усилия для возвращения заложников из плена палестинского движения ХАМАС, однако никаких конкретных изменений в действующей политике не было названо.