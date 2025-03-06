На пост главы Ростова претендуют 12 кандидатов

Среди них депутаты, руководители различных учреждений, сотрудники медицинских организаций и действующие представители власти.
Главным претендентом на пост является действующий исполняющий обязанности главы администрации Ростова Александр Скрябин. Он занял кресло градоначальника в конце января этого года. Ранее занимал должность первого заместителя губернатора Ростовской области.
Также в списке претендентов находится заместитель директора городского департамента имущественно-земельных отношений Виталий Золотухин. В 2002 году он являлся заместителем мэра Ростова и курировал вопросы, связанные с экономикой.
Основной этап конкурса пройдет 10 марта. Лучшие кандидаты выйдут в финальный этап. Он состоится на следующий день. Главу Ростова путем голосования определят уже депутаты городской думы.