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На пост главы Ростова претендуют 12 кандидатов

В Ростове на должность главы города претендуют 12 человек.

Среди них депутаты, руководители различных учреждений, сотрудники медицинских организаций и действующие представители власти.

Главным претендентом на пост является действующий исполняющий обязанности главы администрации Ростова Александр Скрябин. Он занял кресло градоначальника в конце января этого года. Ранее занимал должность первого заместителя губернатора Ростовской области.

Также в списке претендентов находится заместитель директора городского департамента имущественно-земельных отношений Виталий Золотухин. В 2002 году он являлся заместителем мэра Ростова и курировал вопросы, связанные с экономикой.

Основной этап конкурса пройдет 10 марта. Лучшие кандидаты выйдут в финальный этап. Он состоится на следующий день. Главу Ростова путем голосования определят уже депутаты городской думы.