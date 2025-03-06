Генконсул РФ: Россия и Вьетнам готовы совместно отвечать на новые вызовы

ХАНОЙ, 6 марта. /ТАСС/. Россия и Вьетнам, опираясь на многолетнюю историю двусторонних отношений, готовы совместно отвечать на вызовы современности. Об этом заявил генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков, выступая на торжественном приеме по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.
Память об общем пути «служит прочным фундаментом современных российско-вьетнамских отношений», отметил дипломат. «Как и вьетнамскому народу, народу России пришлось пережить жестокие войны с огромными жертвами и потерями, чтобы защитить Родину. Наши страны объединяют общие ценности: патриотизм, несгибаемая воля в борьбе с иностранной агрессией, трудолюбие, дух созидания и глубокая человечность», — сказал Садыков.
Дипломат напомнил, что с 2001 года контакты России и Вьетнама носят статус стратегического, а с 2012 года — всеобъемлющего стратегического партнерства. «Мы осуществляем взаимодействие по широкому спектру направлений в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной сферах, в области обороны и безопасности. Вместе с вьетнамскими друзьями мы работаем над укреплением мира и безопасности в регионе и в мире, развиваем экономическое, научное и культурное сотрудничество и готовы совместно отвечать на новые вызовы», — подчеркнул генеральный консул.
Постоянный (первый) заместитель председателя Народного комитета Хошимина Зыонг Нгок Хай в своем выступлении отметил, что солидарность и дружба Вьетнама и РФ «постоянно укреплялись и развивались, став ценным достоянием двух народов». «Всеобъемлющее стратегическое партнерство остается прочной основой вьетнамско-российских отношений и охватывает почти все области, особенно нефтегазовую, энергетическую, военную, образовательную, туристическую и другие сферы», — указал замглавы городской администрации.
Он добавил, что город укрепляет сотрудничество с Российской Федерацией в целом и многими российскими регионами в частности. «Будучи экономическим, культурным, научным и технологическим лидером страны, Хошимин намерен сделать все возможное для консолидации и укрепления российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства, активно содействовать развитию наших стран, а также вносить вклад в дело мира, сотрудничества и развития в регионе и мире», — заверил Зыонг Нгок Хай.
Как сообщили ТАСС в генконсульстве РФ в Хошимине, прием посетили порядка 150 гостей. В их числе были представители городских органов власти, консульского корпуса, общества вьетнамско-российской дружбы, выпускники советских и российских вузов, а также представители российских деловых кругов, работающие на юге республики.