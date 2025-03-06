Генконсул РФ: Россия и Вьетнам готовы совместно отвечать на новые вызовы

Дипломат напомнил, что с 2001 года контакты России и Вьетнама носят статус стратегического, а с 2012 года — всеобъемлющего стратегического партнерства. «Мы осуществляем взаимодействие по широкому спектру направлений в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной сферах, в области обороны и безопасности. Вместе с вьетнамскими друзьями мы работаем над укреплением мира и безопасности в регионе и в мире, развиваем экономическое, научное и культурное сотрудничество и готовы совместно отвечать на новые вызовы», — подчеркнул генеральный консул.