Андрей Бочаров провел рабочую встречу с руководством Росфинмониторинга

Губернатор напомнил, что Волгоградская область подписала соглашение с Росфинмониторингом. В рамках этого сотрудничества специалисты службы помогают в контрактации и реализации национальных, федеральных и приоритетных региональных проектов, уделяя особое внимание финансовой безопасности. Эта поддержка направлена на обеспечение эффективного выполнения проектов и повышение их финансовой стабильности.