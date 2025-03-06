Губернатор напомнил, что Волгоградская область подписала соглашение с Росфинмониторингом. В рамках этого сотрудничества специалисты службы помогают в контрактации и реализации национальных, федеральных и приоритетных региональных проектов, уделяя особое внимание финансовой безопасности. Эта поддержка направлена на обеспечение эффективного выполнения проектов и повышение их финансовой стабильности.
Андрей Бочаров провел рабочую встречу с руководством Росфинмониторинга
На встрече губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с руководителем межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу Алексеем Хоруниным обсуждались результаты и планы совместной работы над проектами развития региона.