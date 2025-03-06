В Севастополе национализировали имущество 13 граждан, сотрудничавших с Украиной

В феврале 2024 года Государственный совет Крыма национализировал 720 объектов, принадлежавших украинским собственникам, поддерживавшим режим Владимира Зеленского. В том числе в список национализируемого имущества вошел пивзавод «Крым». Его акционеры, по данным главы Крыма Сергея Аксенова, проживая в Испании, перечисляли средства в поддержку Вооруженных сил Украины.