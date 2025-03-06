В Севастополе национализировали имущество 13 граждан, сотрудничавших с Украиной

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его данным, решение о национализации принято по результатам расследования антитеррористической комиссии.
В перечне имущества, перешедшего государству, завод судовой светотехники «Маяк», ООО «Плоск», «Тинос», эксплуатационная организация «Технотрон», производственный кооператив «Корпус» и ряд других объектов. Национализировано также имущество 13 граждан.
«Они осуществляли сбор денежных средств и финансировали украинские вооруженные формирования, непосредственно являлись руководителями и спонсорами польского “правозащитного” фонда, который представляет угрозу конституционному строю, обороноспособности и безопасности нашей страны», — написал Развожаев.
В общей сложности этими гражданами в фонд было перечислено более 520 тысяч долларов США, сообщил Развожаев.
В феврале 2024 года Государственный совет Крыма национализировал 720 объектов, принадлежавших украинским собственникам, поддерживавшим режим Владимира Зеленского. В том числе в список национализируемого имущества вошел пивзавод «Крым». Его акционеры, по данным главы Крыма Сергея Аксенова, проживая в Испании, перечисляли средства в поддержку Вооруженных сил Украины.