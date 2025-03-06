Объявление войны или попытка укрепить свой рейтинг: эксперты про обращение Макрона к нации

Претензия на лидерство в ЕС
Смыслы и риторику выступления президента Франции стоит рассматривать как заявку на лидерство в ЕС. На фоне отсутствия внятной позиции канцлера Германии и за день перед важным саммитом ЕС, Макрон показывает, что у него есть свой план для Европы.
Это уже не первая попытка Макрона занять лидирующие позиции в Евросоюзе, отмечает политолог. Чеснаков вспоминает, что президент Франции стал одним из первых, кто озвучил инициативу отправки европейских военных на Украину. Однако до реальных действий так и не дошло. Кроме того, именно Франция одной из первых поддержала инициативу Великобритании направить дальнобойные ракеты на Украину, в то время как Германия не инициировала радикальные действия.
Эксперт считает, что логика действий Макрона вполне предсказуема и отмечает, что французский лидер традиционно перемещает фокус на внешнюю политику во время обострения внутренних противоречий в стране.
То, что при этом Макрон отдаляется от возможности наладить хоть какие-то отношения с Путиным, его не волнует. Ему сейчас выгоднее роль ястреба. Для России нынешний президент Франции если и может быть полезен, то не сразу и с учетом позиции США.
С мнением Чеснакова о том, что Макрон претендует на лидерство в ЕС, соглашается профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина.
Макрон мнит Францию страной-лидером. Особенно в условиях Brexit, когда Великобритания уже не является частью ЕС. И даже большим лидером, чем Германия. Он считает, что задает вектор тенденциям развития и определяет стратегии.
Макрон, активизируя внешнюю политику страны, пытается повысить статус Франции на мировой арене, уверена эксперт. Однако удастся ли французскому лидеру определить вектор поддержки Украины и повлиять на объединение стран ЕС в этом направлении — пока неизвестно. Еремина считает, что Макрон до последнего будет выстраивать образ «спасителя мира», пытаясь хоть как-то сплотить страны Евросоюза. Но главное для французского президента — это все-таки укрепление своего рейтинга внутри страны.
Паника в Евросоюзе, угроза объявления войны
Редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что заявления о ядерном оружии в очередной раз свидетельствуют о том, что «вся Европа пребывает сейчас на грани нервного срыва».
И дивертисменты эмоционально неустойчивых политиков с ядерной кнопкой накладываются на общее ощущение распада привычного для европейского истеблишмента мира. Окончательно запутываются отношения между национальным и общеевропейским.
Европейские институты, прежде всего Еврокомиссия, демонстрируют стремление стать «ставкой Европейского верховного главнокомандования», для чего не имеют ни оснований, ни потенциала, считает Лукьянов. При этом общая военно-политическая неразбериха приводит к тому, что понятие «национальные интересы» в Европе окончательно нивелируется. Зачастую в ЕС принимаются идеологические решения, которые противоречат прагматическим целям стран.
С того же момента, как разворот совершила американская политика, все окончательно запуталось. Панические настроения в Европе порождают разные импульсы — от намерения любой ценой договориться с США о сохранении их военно-политического присутствия до заявлений о готовности самостоятельно обеспечивать и собственную безопасности, и снабжение Украины.
«Последнее — скорее пропагандистское, однако специфика сегодняшней политики такова, что публичная пропаганда очень многое определяет в политическом курсе». Лукьянов советует не переоценивать Макрона, но и игнорировать его высказывания тоже не стоит.
Макрон в своем обращении к нации и к Европе почти объявил войну России. И очень возможно, что очень скоро он реально объявит войну России.
Политолог Сергей Марков считает, что заявления французского президента могут иметь под собой весьма реальные намерения.