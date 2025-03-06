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Объявление войны или попытка укрепить свой рейтинг: эксперты про обращение Макрона к нации

В среду президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации, в котором заявил, что Россия стала угрозой для всей Европы и призвал союзников не допустить падения Украины. Французский лидер также сообщил о решении инициировать дебаты по применению ядерного оружия, чтобы защитить Францию и Евросоюз. О чем свидетельствует и к чему может привести такая риторика — Новости Mail собрали мнения экспертов.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Претензия на лидерство в ЕС

Политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает, что выступление французского президента — попытка повысить ставки, своеобразное заявление о том, что Макрон может выступить от лица ЕС на встрече с Трампом, Стармером и Зеленским, если таковая состоится.

Смыслы и риторику выступления президента Франции стоит рассматривать как заявку на лидерство в ЕС. На фоне отсутствия внятной позиции канцлера Германии и за день перед важным саммитом ЕС, Макрон показывает, что у него есть свой план для Европы.

Алексей Чеснаков
политолог

Это уже не первая попытка Макрона занять лидирующие позиции в Евросоюзе, отмечает политолог. Чеснаков вспоминает, что президент Франции стал одним из первых, кто озвучил инициативу отправки европейских военных на Украину. Однако до реальных действий так и не дошло. Кроме того, именно Франция одной из первых поддержала инициативу Великобритании направить дальнобойные ракеты на Украину, в то время как Германия не инициировала радикальные действия.

Эксперт считает, что логика действий Макрона вполне предсказуема и отмечает, что французский лидер традиционно перемещает фокус на внешнюю политику во время обострения внутренних противоречий в стране.

То, что при этом Макрон отдаляется от возможности наладить хоть какие-то отношения с Путиным, его не волнует. Ему сейчас выгоднее роль ястреба. Для России нынешний президент Франции если и может быть полезен, то не сразу и с учетом позиции США.

Алексей Чеснаков
политолог

С мнением Чеснакова о том, что Макрон претендует на лидерство в ЕС, соглашается профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина.

Макрон мнит Францию страной-лидером. Особенно в условиях Brexit, когда Великобритания уже не является частью ЕС. И даже большим лидером, чем Германия. Он считает, что задает вектор тенденциям развития и определяет стратегии.

Наталья Еремина
профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ

Макрон, активизируя внешнюю политику страны, пытается повысить статус Франции на мировой арене, уверена эксперт. Однако удастся ли французскому лидеру определить вектор поддержки Украины и повлиять на объединение стран ЕС в этом направлении — пока неизвестно. Еремина считает, что Макрон до последнего будет выстраивать образ «спасителя мира», пытаясь хоть как-то сплотить страны Евросоюза. Но главное для французского президента — это все-таки укрепление своего рейтинга внутри страны.

Паника в Евросоюзе, угроза объявления войны

Редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что заявления о ядерном оружии в очередной раз свидетельствуют о том, что «вся Европа пребывает сейчас на грани нервного срыва».

И дивертисменты эмоционально неустойчивых политиков с ядерной кнопкой накладываются на общее ощущение распада привычного для европейского истеблишмента мира. Окончательно запутываются отношения между национальным и общеевропейским.

Федор Лукьянов
редактор журнала «Россия в глобальной политике»

Европейские институты, прежде всего Еврокомиссия, демонстрируют стремление стать «ставкой Европейского верховного главнокомандования», для чего не имеют ни оснований, ни потенциала, считает Лукьянов. При этом общая военно-политическая неразбериха приводит к тому, что понятие «национальные интересы» в Европе окончательно нивелируется. Зачастую в ЕС принимаются идеологические решения, которые противоречат прагматическим целям стран.

С того же момента, как разворот совершила американская политика, все​​​ окончательно запуталось. Панические настроения в Европе порождают разные импульсы — от намерения любой ценой договориться с США о сохранении их военно-политического присутствия до заявлений о готовности самостоятельно обеспечивать и собственную безопасности, и снабжение Украины.

Федор Лукьянов
редактор журнала «Россия в глобальной политике»

«Последнее — скорее пропагандистское, однако специфика сегодняшней политики такова, что публичная пропаганда очень многое определяет в политическом курсе». Лукьянов советует не переоценивать Макрона, но и игнорировать его высказывания тоже не стоит.

Макрон в своем обращении к нации и к Европе почти объявил войну России. И очень возможно, что очень скоро он реально объявит войну России.

Сергей Марков
политолог

Политолог Сергей Марков считает, что заявления французского президента могут иметь под собой весьма реальные намерения.