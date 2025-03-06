Объявление войны или попытка укрепить свой рейтинг: эксперты про обращение Макрона к нации

Это уже не первая попытка Макрона занять лидирующие позиции в Евросоюзе, отмечает политолог. Чеснаков вспоминает, что президент Франции стал одним из первых, кто озвучил инициативу отправки европейских военных на Украину. Однако до реальных действий так и не дошло. Кроме того, именно Франция одной из первых поддержала инициативу Великобритании направить дальнобойные ракеты на Украину, в то время как Германия не инициировала радикальные действия.