Минниханов обсудил с и. о. ректора КНИТУ-КАИ участие в проектах «Приоритет-2030» и «ПИШ»

Охоткин в 1999 году окончил Сибирскую аэрокосмическую академию по специальности «физика», а в 2002-м — аспирантуру Сибирского государственного технологического университета. Доцент, доктор физико-математических наук. Автор 39 научных публикаций и одного патента на компьютерную программу.