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Олжас Бектенов провел заседание Совета по экономической политике

На заседании Совета по экономической политике под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрены меры по исполнению поручений Главы государства, данных в Послании народу «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм», сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Источник: Пресс-служба Правительства РК

Обсуждены подходы по обеспечению баланса между денежно-кредитной и фискальной политикой для повышения сбалансированности макроэкономической политики. Акцентировано внимание на повышении устойчивости государственных финансов и качества роста экономики с опорой на рыночные механизмы. Заслушаны предложения по институциональному укреплению соблюдения системы бюджетных правил и целевых ориентиров, повышению роли частного сектора в финансировании экономики, снижению системных рисков в финансовом секторе.

В заседании приняли участие председатель Национального Банка Тимур Сулейменов, заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин, Помощник Президента по экономическим вопросам Канат Шарлапаев, председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Асет Иргалиев, а также руководство ответственных министерств.