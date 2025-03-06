Олжас Бектенов провел заседание Совета по экономической политике

Обсуждены подходы по обеспечению баланса между денежно-кредитной и фискальной политикой для повышения сбалансированности макроэкономической политики. Акцентировано внимание на повышении устойчивости государственных финансов и качества роста экономики с опорой на рыночные механизмы. Заслушаны предложения по институциональному укреплению соблюдения системы бюджетных правил и целевых ориентиров, повышению роли частного сектора в финансировании экономики, снижению системных рисков в финансовом секторе.