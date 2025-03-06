В Раде подтвердили переговоры США с оппонентами Зеленского

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Источники в украинских политических кругах и Верховной раде подтвердили, что представители президента США Дональда Трампа ведут переговоры с оппонентами Владимира Зеленского, в их фокусе внимания экс-главком ВСУ Валерий Залужный, мэр Киева Виталий Кличко и глава главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, сообщило украинское издание «Страна.ua».
Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что люди из окружения Трампа провели тайные переговоры в Киеве с рядом ведущих политических оппонентов Владимира Зеленского, в частности, с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).
«Американцы сейчас общаются со всеми. Главный упор они делают не на работу с Порошенко и Тимошенко, влияние которых на текущую ситуацию незначительно. В фокусе внимание соратников Трампа сейчас несколько фигур — Валерий Залужный, который, по рейтингам, может победить Зеленского на выборах, мэр Киева Виталий Кличко, который один из немногих в системе власти критикует Банковую, а также глава ГУР Буданов и глава фракции “Слуга народа” (Давид) Арахамия», — приводит «Страна» слова своего источника.
По информации источника, с помощью этих контактов США хотят организовать внутреннее давление на Зеленского, чтобы побудить его согласится на прекращение огня. Также они прощупывают, на кого можно сделать ставку после завершения конфликта, поскольку в Белом доме к Зеленскому относятся скептически. Также источник отмечает, что большинство украинских политиков боятся публично критиковать Зеленского за его поведение в отношениях с Трампом.
«Никто не понимает, зачем он хамил Трампу и Вэнсу в Белом доме, почему он жестко противится идее Трампа прекратить огонь, по итогу нарвавшись на прекращение американской помощи. С учетом всех вводных прекращение огня было бы выгодно сейчас Украине. Но Зеленский эту идею пытается блокировать всеми возможными способами. И, таким образом, именно он… превратился в глазах Трампа в главное препятствие на пути к миру», — отметил источник издания.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп «вышвырнул» Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.
Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.