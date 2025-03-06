В Раде подтвердили переговоры США с оппонентами Зеленского

«Американцы сейчас общаются со всеми. Главный упор они делают не на работу с Порошенко и Тимошенко, влияние которых на текущую ситуацию незначительно. В фокусе внимание соратников Трампа сейчас несколько фигур — Валерий Залужный, который, по рейтингам, может победить Зеленского на выборах, мэр Киева Виталий Кличко, который один из немногих в системе власти критикует Банковую, а также глава ГУР Буданов и глава фракции “Слуга народа” (Давид) Арахамия», — приводит «Страна» слова своего источника.