Арина Логинова возглавила новый департамент в нижегородской мэрии

Как писал «Ъ-Приволжье», в январе управление организационного, документационного обеспечения деятельности главы города разделили на два подразделения: департамент обеспечения деятельности главы города и администрации города и оптимизации процессов и департамент организационного сопровождения нормотворческой деятельности и взаимодействия с представительными органами. Последний возглавила бывший начальник указанного управления Мария Максакова.