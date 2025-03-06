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Арина Логинова возглавила новый департамент в нижегородской мэрии

Директором департамента обеспечения деятельности главы города и администрации города и оптимизации процессов в мэрии Нижнего Новгорода назначена Арина Логинова.

Источник: Коммерсантъ

Информация об этом появилась на сайте мэрии 6 марта 2025 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», в январе управление организационного, документационного обеспечения деятельности главы города разделили на два подразделения: департамент обеспечения деятельности главы города и администрации города и оптимизации процессов и департамент организационного сопровождения нормотворческой деятельности и взаимодействия с представительными органами. Последний возглавила бывший начальник указанного управления Мария Максакова.

Арина Логинова ранее была заместителем госпожи Максаковой в управлении оргобеспечения.