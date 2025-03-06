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Россия предлагает построить в Беларуси завод по производству беспилотников

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия предлагает построить в Беларуси завод по производству беспилотных авиационных систем с мощностью до 100 тыс. единиц ежегодно. Об этом было заявлено во время посещения Президентом Беларуси Александром Лукашенко выставки новейших российских беспилотников, передает корреспондент БЕЛТА.

«Вопрос идет о создании производства всех ключевых компонентов. Это, конечно же, вопросы обеспечения суверенитета. Очень важно, чтобы в Беларуси были собственные производства, которые делали бы не только экономику, но и сферу безопасности страны по-настоящему суверенными. Речь идет о том, чтобы использовать технологические наработки и решения, которые есть в России», — сказал журналистам заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Максим Орешкин.

Он отметил, что использование единой технологической платформы будет обеспечивать в том числе экономическую эффективность. Это также упрощает производство и разработку новых моделей.

Максим Орешкин конкретизировал, о чем идет речь: «Завод, находящийся в Беларуси, полностью локализованный, с привнесением всех технологических компетенций сюда, одновременно работающий на единой технологической платформе с заводами в России и других странах (мы не только про Россию говорим). Базовое предложение — это строительство в течение одного года такого завода, который может выпускать до 100 тыс. единиц ежегодно. Это предложение, которое сделала российская сторона. Сейчас с коллегами белорусскими будем обсуждать, где, какое производство и так далее. Какое-то время займет согласование этих параметров».