Россия предлагает построить в Беларуси завод по производству беспилотников

Максим Орешкин конкретизировал, о чем идет речь: «Завод, находящийся в Беларуси, полностью локализованный, с привнесением всех технологических компетенций сюда, одновременно работающий на единой технологической платформе с заводами в России и других странах (мы не только про Россию говорим). Базовое предложение — это строительство в течение одного года такого завода, который может выпускать до 100 тыс. единиц ежегодно. Это предложение, которое сделала российская сторона. Сейчас с коллегами белорусскими будем обсуждать, где, какое производство и так далее. Какое-то время займет согласование этих параметров».