NYT: план помощи Киеву на саммите ЕС могут забраковать

Источник издания — высокопоставленный дипломат — уточнил, что при принятии плана финансовой помощи могут возникнуть противоречия, сообщили «Ведомости», сославшись на американское издание. Лидерам европейских государств придется лавировать между укреплением собственной обороны, поддержкой Украины и соблюдением интересов «вспыльчивого союзника в Вашингтоне», который намерен добиться разрешения кризиса и поставил на паузу военные поставки Киеву.