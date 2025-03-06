NYT: план помощи Киеву на саммите ЕС могут забраковать

Источник издания — высокопоставленный дипломат — уточнил, что при принятии плана финансовой помощи могут возникнуть противоречия, сообщили «Ведомости», сославшись на американское издание. Лидерам европейских государств придется лавировать между укреплением собственной обороны, поддержкой Украины и соблюдением интересов «вспыльчивого союзника в Вашингтоне», который намерен добиться разрешения кризиса и поставил на паузу военные поставки Киеву.
Главными темами встречи в Брюсселе станут украинский кризис и усиление военной базы ЕС. Рассматриваться они будут с учетом позиции команды президента США Дональда Трампа относительно украинского конфликта и безопасности на европейском континенте.
5 марта стало известно о перспективах срыва саммита из-за противоречий большинства государств ЕС и Венгрии по поддержке Киева. Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что планирует наложить вето на решения европейских лидеров о помощи Украине.