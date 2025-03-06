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NYT: план помощи Киеву на саммите ЕС могут забраковать

Участники саммита Европейского союза 6 марта, скорее всего, не согласуют выделение новой финансовой поддержки Киеву. О такой перспективе рассказала газета The New York Times (NYT).

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Источник издания — высокопоставленный дипломат — уточнил, что при принятии плана финансовой помощи могут возникнуть противоречия, сообщили «Ведомости», сославшись на американское издание. Лидерам европейских государств придется лавировать между укреплением собственной обороны, поддержкой Украины и соблюдением интересов «вспыльчивого союзника в Вашингтоне», который намерен добиться разрешения кризиса и поставил на паузу военные поставки Киеву.

Главными темами встречи в Брюсселе станут украинский кризис и усиление военной базы ЕС. Рассматриваться они будут с учетом позиции команды президента США Дональда Трампа относительно украинского конфликта и безопасности на европейском континенте.

5 марта стало известно о перспективах срыва саммита из-за противоречий большинства государств ЕС и Венгрии по поддержке Киева. Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что планирует наложить вето на решения европейских лидеров о помощи Украине.