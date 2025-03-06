Страна.ua: команда Трампа ведет тайные переговоры о выборах с политиками Украины

В то же время Порошенко и Тимошенко публично высказались против проведения выборов до окончания конфликта. Однако в беседах с окружением Дональда Трампа они позиционируют себя как люди, с которыми было бы легче сотрудничать и которые согласятся на многое, на что не соглашается Зеленский, заявил один из источников газеты.