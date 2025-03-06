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Песков раскритиковал ядерную риторику Макрона

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ядерную риторику президента Франции Эмманюэля Макрона очень конфронтационной и заявил, что от заявлений французского лидера складывается ощущение, что Париж жаждет продолжения войны. Такое мнение представитель Кремля высказал, отвечая на вопрос ТАСС.

Источник: AP 2024

«Если прочитать выступление Макрона, то такое ощущение, что Франция, действительно, ищет продолжения войны», — заметил Песков.

«Более того, Франция уже готова использовать свои ядерные вооружения в деле безопасности и т. д. Это уже такая ядерная риторика, это претензия на ядерное лидерство в Европе. То есть это очень и очень конфронтационно», — подчеркнул он.