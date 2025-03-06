Песков раскритиковал ядерную риторику Макрона

«Если прочитать выступление Макрона, то такое ощущение, что Франция, действительно, ищет продолжения войны», — заметил Песков.
«Более того, Франция уже готова использовать свои ядерные вооружения в деле безопасности
МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ядерную риторику президента Франции Эмманюэля Макрона очень конфронтационной и заявил, что от заявлений французского лидера складывается ощущение, что Париж жаждет продолжения войны. Такое мнение представитель Кремля высказал, отвечая на вопрос ТАСС.
«Если прочитать выступление Макрона, то такое ощущение, что Франция, действительно, ищет продолжения войны», — заметил Песков.
«Более того, Франция уже готова использовать свои ядерные вооружения в деле безопасности