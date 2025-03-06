Лавров сравнил Макрона с Наполеоном из-за слов о «российской угрозе»

«Конечно, это угроза в адрес России. Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии. Говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовится к использованию ядерного оружия против России. Это, конечно же, угроза», — сказал Лавров.
Министр назвал Наполеона и Гитлера «предшественниками [Макрона], которые тоже хотели против России воевать».
Господин Макрон не очень изящно поступает, потому что те прямо говорили: надо завоевать Россию, надо Россию победить. А он, видимо, хочет того же самого, но почему-то говорит, что воевать с Россией надо, чтобы она не победила Францию, что Россия создает угрозу Франции и Европе.
Глава МИДа отметил, что никто не запрещает Макрону позвонить Путину.
Речь французского президента Эммнюэля Макрона о российско-украинском конфликте была чрезвычайно конфронтационной, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Вряд ли его можно воспринимать как выступление главы государства, который думает о мире. Можно сделать вывод, что он думает о продолжении войны. Много дипломатических неточностей», — сказал Песков.
Представитель президента обратил внимание, что Макрон назвал Россию «чуть ли не врагом, противником Франции», но не упомянул об опасениях Москвы и о том, что «инфраструктура НАТО шагала семимильными шагами в сторону российских границ».
«Говорил, как Россия нарушала минские договоренности, но забыл сказать, что Олланд сказал, что минские соглашения никто не собирался выполнять. Забыл рассказать, как глава МИД Франции поставил подпись под документом о гарантиях Януковичу, а потом Франция обманула президента Украины. И много другого всего можно сказать. Суть нашего восприятия — весьма конфронтационное выступление», — резюмировал Песков.
Макрон выступил с телевизионным обращением вечером 5 марта. Он назвал Россию «угрозой Франции и Европе» и заявил, что решил «открыть стратегические дебаты о защите наших союзников на европейском континенте с помощью наших [ядерных] средств сдерживания». «Будущее Европы не должно решаться в Вашингтоне или Москве», — подчеркнул французский лидер.
Он отметил, что США изменили позицию по российско-украинскому конфликту и в меньшей степени поддерживают Киев. «Я хочу верить, что Соединенные Штаты останутся на нашей стороне, но мы должны быть готовы, если это не так», — сказал Макрон.