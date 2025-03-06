Лавров сравнил Макрона с Наполеоном из-за слов о «российской угрозе»

Господин Макрон не очень изящно поступает, потому что те прямо говорили: надо завоевать Россию, надо Россию победить. А он, видимо, хочет того же самого, но почему-то говорит, что воевать с Россией надо, чтобы она не победила Францию, что Россия создает угрозу Франции и Европе.