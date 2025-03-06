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В МИД Молдовы заявили, что соблюдают положения Венской конвенции о верительных грамотах

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. Молдова последовательно применяет положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, в том числе касающиеся порядка вручения верительных грамот, заявили в Министерстве иностранных дел республики.

Источник: Sputnik.md

Накануне посол Молдовы в России Лилиан Дарий был приглашен в среду в МИД РФ, где ему вручили вербальную ноту по поводу того, что у чрезвычайного и полномочного посла России в Кишиневе Олега Озерова, прибывшего в страну в октябре 2024 года, президент Молдовы в нарушение Венской конвенции до сих пор не приняла верительные грамоты.

Установление даты и порядка организации церемонии вручения аккредитационных грамот является исключительной прерогативой принимающего государства в соответствии с дипломатическими обычаями и повесткой дня уполномоченных учреждений.

заявили во внешнеполитическом ведомстве Молдовы

В связи с этим Молдова отвергает любые инсинуации относительно нарушения Венской конвенции и подтверждает свою приверженность соблюдению международных норм в области дипломатических отношений, подчеркнули в МИД.