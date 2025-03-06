Bloomberg: военные учения США и Южной Кореи — ответ на сближение России и КНДР

Южная Корея предоставила США объекты для размещения около 28 500 американских военнослужащих. В начале марта американский авианосец с атомным двигателем пришвартовался в южнокорейском порту, что вызвало резкую критику в Северной Корее. Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера, назвала эти действия «актом враждебности со стороны США» и пообещала, что Пхеньян проведет больше ядерных или ракетных испытаний. Последнее ядерное испытание Северная Корея провела в 2017 году, однако она регулярно проводит ракетные пуски.