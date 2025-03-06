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Bloomberg: военные учения США и Южной Кореи — ответ на сближение России и КНДР

США и Южная Корея с 10 по 20 марта проведут совместные учения Freedom Shield. Они направлены на углубление военных связей между двумя странами на фоне роста напряженности в мире, передает Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, основные опасения у Сеула вызывают сближение России и Северной Кореи, а также заявления Пхеньяна о том, что КДНР усилит свое ядерное сдерживание в ответ на провокации со стороны Вашингтона и Сеула.

В учениях примут участие различные подразделения — от наземных до кибернетических, говорится в заявлении Министерства обороны Южной Кореи. Учения пройдут в полевых условиях. В них будут отрабатываться возможности, необходимые для ведения современной войны, включая глушение GPS и реагирование на кибератаки.

Они призваны укрепить уверенность в том, что альянс между двумя странами остается прочным, несмотря на кризис в руководстве Южной Кореи после объявления импичмента президенту Юн Сук Ёлю.

Это будут первые учения США и Южной Кореи с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США.

Они ознаменуют изменение его политики в отношении Пхеньяна.

В 2018 года, во время своего первого президентского срока, Трамп после сингапурского саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном объявил о приостановке или сокращении крупных военных учений США и Южной Кореи.

Учитывая уроки, извлеченные из последних вооруженных конфликтов, а также возникающие вызовы, включая военную стратегию, тактику и возможности КНДР и ее растущее партнерство с Россией, наш альянс с США продолжит укреплять свою готовность, потенциал и объединенную оборонительную позицию.

Министерство обороны Южной Кореи

Южная Корея предоставила США объекты для размещения около 28 500 американских военнослужащих. В начале марта американский авианосец с атомным двигателем пришвартовался в южнокорейском порту, что вызвало резкую критику в Северной Корее. Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера, назвала эти действия «актом враждебности со стороны США» и пообещала, что Пхеньян проведет больше ядерных или ракетных испытаний. Последнее ядерное испытание Северная Корея провела в 2017 году, однако она регулярно проводит ракетные пуски.