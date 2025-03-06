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Лукашенко в «БелЭкспо» показали российские дроны

МИНСК, 6 мар — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко посетил в Минске выставку российских дронов «Демонстрация решений отрасли БАС», сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

На мероприятии в Национальном выставочном центре «БелЭкспо», где экспонировались БПЛА для мониторинга местности, сельского хозяйства и грузовые дроны, присутствовали также замруководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин и спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Президенту представили перспективные направления сотрудничества с Россией и доложили о развитии двусторонних отношений между странами.

говорится в сообщении

Доклад главе государства представили Орешкин и глава Администрации президента Дмитрий Крутой, которые в настоящее время курируют развитие связей между РФ и Беларусью.

Орешкин среди перспективных направлений сотрудничества Минска и Москвы назвал развитие беспилотных авиасистем, которые могут эффективно применяться в различных сферах экономики — логистике, энергетике, сельском хозяйстве и других. Он также предложил синхронизировать совместные действия для организации работы в едином пространстве.

По его словам, еще одно направление — взаимодействие в рамках платформенной экономики, чтобы посредством цифровых платформ наращивать поставки белорусских товаров как на рынок РФ, так и на смежные. Он привел пример: продажи белорусской продукции через маркетплейс Wildberries достигли 2,4 миллиарда рублей.

Орешкин отметил, что белорусский производитель через платформенные решения сразу имеет возможность получить доступ к любой точке рынка РФ.