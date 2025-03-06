Лукашенко в «БелЭкспо» показали российские дроны

На мероприятии в Национальном выставочном центре «БелЭкспо», где экспонировались БПЛА для мониторинга местности, сельского хозяйства и грузовые дроны, присутствовали также замруководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин и спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
Президенту представили перспективные направления сотрудничества с Россией и доложили о развитии двусторонних отношений между странами.
Доклад главе государства представили Орешкин и глава Администрации президента Дмитрий Крутой, которые в настоящее время курируют развитие связей между РФ и Беларусью.
Орешкин среди перспективных направлений сотрудничества Минска и Москвы назвал развитие беспилотных авиасистем, которые могут эффективно применяться в различных сферах экономики — логистике, энергетике, сельском хозяйстве и других. Он также предложил синхронизировать совместные действия для организации работы в едином пространстве.
По его словам, еще одно направление — взаимодействие в рамках платформенной экономики, чтобы посредством цифровых платформ наращивать поставки белорусских товаров как на рынок РФ, так и на смежные. Он привел пример: продажи белорусской продукции через маркетплейс Wildberries достигли 2,4 миллиарда рублей.
Орешкин отметил, что белорусский производитель через платформенные решения сразу имеет возможность получить доступ к любой точке рынка РФ.