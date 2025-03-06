Лукашенко в «БелЭкспо» показали российские дроны

По его словам, еще одно направление — взаимодействие в рамках платформенной экономики, чтобы посредством цифровых платформ наращивать поставки белорусских товаров как на рынок РФ, так и на смежные. Он привел пример: продажи белорусской продукции через маркетплейс Wildberries достигли 2,4 миллиарда рублей.