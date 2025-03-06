Лукашенко рассказал об обсуждении с Путиным строительства ВСМ до Минска

«Это в повестке у нас с Путиным буквально первый вопрос. Я его все время подталкиваю даже: зачем куда-то далеко строить — есть дорога, надо в этом направлении. И не до Минска, а до Бреста. И это будет скоро. Он меня поддерживает в этом отношении», — приводит слова Лукашенко госагентство Белта.