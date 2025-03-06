Лукашенко рассказал об обсуждении с Путиным строительства ВСМ до Минска

«Это в повестке у нас с Путиным буквально первый вопрос. Я его все время подталкиваю даже: зачем куда-то далеко строить — есть дорога, надо в этом направлении. И не до Минска, а до Бреста. И это будет скоро. Он меня поддерживает в этом отношении», — приводит слова Лукашенко госагентство Белта.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва-Минск (ВСМ-4 «Союз») будет иметь длину 715 километров. Время в пути будет 3 часа при минимальных 7 часах сейчас.