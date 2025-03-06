Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 6 марта: главное

Выступление Макрона
Выступление президента Франции Эммануэля Макрона создает ощущение, что Франция ищет продолжения войны, особенно после усиления ядерной риторики.
Сигналов на контакты с Москвой из Парижа не поступало.
В заявлении Макрона о том, что РФ стала врагом Франции, много неточностей.
При всем уважении, можно сказать, что там много неточностей, дипломатически говоря. Тут говорится о том, что Россия стала чуть ли не врагом, не противником Франции. Но ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО постоянно подкрадывалась, даже шагала семимильными шагами в сторону российских границ.
Реакция России на возможное размещение французского контингента на территории Украины очевидна.
Мы имеем выступление президента Франции, весьма конфронтационное по отношению к России, и мы читаем там слова президента Франции о том, что он имеет ввиду разместить контингент на Украине после прекращения огня, это им сказано. То есть фактически, речь идёт о таком конфронтационном размещении некого эфемерного контингента. Может ли Россия на это согласиться? Вот можно просто повесить в воздухе этот вопрос, не отвечая прямо на него, потому что ответ абсолютно очевиден.
Отношения с США и диалог по завершению украинского конфликта
США в данный момент не являются дружественной для России страной, однако идет попытка реанимировать отношения.
Кремль внимательно анализирует информацию в СМИ о предложениях США на украинском направлении, но там много непроверенных сообщений.
Москва согласна со словами государственного секретаря США Марко Рубио о том, что ситуация на Украине является прокси-войной, в Кремле об этом неоднократно говорили.
Об этом неоднократно говорили мы. Это конфликт России и коллективного Запада, а коллективный Запад, его главной страной, являются США. Это созвучно позиции президента, главы МИД. Да, мы согласны, что настало время остановить конфликт и войну.
Россия согласна с тем, что время остановить украинский конфликт настало.
Абхазия
В среду на встрече Владимира Путина с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой затрагивались в том числе вопросы по инвестсоглашению между странами.
Экстренное энергообеспечение Абхазии будет обеспечено, Россия не может остаться в стороне в такой ситуации.
Процесс получения российских паспортов для граждан Абхазии будет ускорен и максимально облегчен.
Планы президента
Президент России Владимир Путин в четверг посетит филиал фонда «Защитники Отечества». Глава государства познакомится с работой центра, пообщается с сотрудниками.
Президент России в четверг вручит в Кремле звезду Героя РФ вдове командира батальона 9-го полка Сергея Чебнева, погибшего в августе в Курской области.
Вечером у главы государства может быть международный телефонный разговор.