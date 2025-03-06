Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 6 марта: главное

Мы имеем выступление президента Франции, весьма конфронтационное по отношению к России, и мы читаем там слова президента Франции о том, что он имеет ввиду разместить контингент на Украине после прекращения огня, это им сказано. То есть фактически, речь идёт о таком конфронтационном размещении некого эфемерного контингента. Может ли Россия на это согласиться? Вот можно просто повесить в воздухе этот вопрос, не отвечая прямо на него, потому что ответ абсолютно очевиден.