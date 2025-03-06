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Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 6 марта: главное

Представитель Кремля во время брифинга ответил на вопросы журналистов, Новости Mail собрали заявления по ключевым темам.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Выступление Макрона

Выступление президента Франции Эммануэля Макрона создает ощущение, что Франция ищет продолжения войны, особенно после усиления ядерной риторики.

Сигналов на контакты с Москвой из Парижа не поступало.

В заявлении Макрона о том, что РФ стала врагом Франции, много неточностей.

При всем уважении, можно сказать, что там много неточностей, дипломатически говоря. Тут говорится о том, что Россия стала чуть ли не врагом, не противником Франции. Но ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО постоянно подкрадывалась, даже шагала семимильными шагами в сторону российских границ.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по РИА Новости)

Реакция России на возможное размещение французского контингента на территории Украины очевидна.

Мы имеем выступление президента Франции, весьма конфронтационное по отношению к России, и мы читаем там слова президента Франции о том, что он имеет ввиду разместить контингент на Украине после прекращения огня, это им сказано. То есть фактически, речь идёт о таком конфронтационном размещении некого эфемерного контингента. Может ли Россия на это согласиться? Вот можно просто повесить в воздухе этот вопрос, не отвечая прямо на него, потому что ответ абсолютно очевиден.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по РИА Новости)

Отношения с США и диалог по завершению украинского конфликта

США в данный момент не являются дружественной для России страной, однако идет попытка реанимировать отношения.

Кремль внимательно анализирует информацию в СМИ о предложениях США на украинском направлении, но там много непроверенных сообщений.

Москва согласна со словами государственного секретаря США Марко Рубио о том, что ситуация на Украине является прокси-войной, в Кремле об этом неоднократно говорили.

Об этом неоднократно говорили мы. Это конфликт России и коллективного Запада, а коллективный Запад, его главной страной, являются США. Это созвучно позиции президента, главы МИД. Да, мы согласны, что настало время остановить конфликт и войну.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Россия согласна с тем, что время остановить украинский конфликт настало.

Абхазия

В среду на встрече Владимира Путина с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой затрагивались в том числе вопросы по инвестсоглашению между странами.

Экстренное энергообеспечение Абхазии будет обеспечено, Россия не может остаться в стороне в такой ситуации.

Процесс получения российских паспортов для граждан Абхазии будет ускорен и максимально облегчен.

Планы президента

Президент России Владимир Путин в четверг посетит филиал фонда «Защитники Отечества». Глава государства познакомится с работой центра, пообщается с сотрудниками.

Президент России в четверг вручит в Кремле звезду Героя РФ вдове командира батальона 9-го полка Сергея Чебнева, погибшего в августе в Курской области.

Вечером у главы государства может быть международный телефонный разговор.