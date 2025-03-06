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Лавров исключил компромиссы в вопросе размещения европейских сил на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не видит возможностей для компромисса в вопросе размещения на Украине европейских миротворческих сил. По его словам, российская сторона расценивает этот шаг как вовлечение стран НАТО «в войну против Российской Федерации».

Источник: ТАСС

«Места для компромисса мы не видим. Ведется эта дискуссия с откровенно враждебной целью, они же не скрывают, для чего им это надо», — сказал Сергей Лавров журналистам. «Мы категорически не будем наблюдать за подобного рода действиями. Это будет означать, еще раз хочу сказать, уже не якобы гибридное, а уже прямое, официальное, нескрываемое вовлечение стран НАТО в войну против Российской Федерации. Этого допустить невозможно», — продолжил министр.

План размещения миротворческих сил на Украине, когда Киев и Москва договорятся о прекращении огня, подготовили Великобритания и Франция. Предполагается, что до 30 тыс. европейских военнослужащих будут защищать украинскую инфраструктуру, города и порты. Для реализации инициативы Лондон и Париж просили США об ограниченной военной помощи. Президент США Дональд Трамп никаких гарантий не дал, но счел дислокацию на Украине миротворцев необходимой мерой «в форме, которая приемлема для каждого».