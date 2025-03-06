Лавров исключил компромиссы в вопросе размещения европейских сил на Украине

«Места для компромисса мы не видим. Ведется эта дискуссия с откровенно враждебной целью, они же не скрывают, для чего им это надо», — сказал Сергей Лавров журналистам. «Мы категорически не будем наблюдать за подобного рода действиями. Это будет означать, еще раз хочу сказать, уже не якобы гибридное, а уже прямое, официальное, нескрываемое вовлечение стран НАТО в войну против Российской Федерации. Этого допустить невозможно», — продолжил министр.