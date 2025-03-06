Лукашенко о развитии в Беларуси беспилотных систем: для нас это очень большая перспектива

«То, что ты говорил по медицине, по здравоохранению, это уже фактически реализовывается. Может быть, вас подстегнуло то, что Россия огромная. У нас тут компактно все. Все, что вы говорили, мы достигли в рамках одной больницы, — отметил глава государства. — Связь врачей — центра и областных центров, больницы — это не проблема, у нас это есть. Но вот это все увязать, как в Москве сделано, это очень важно, и нам это надо делать».