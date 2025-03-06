Залужный обвинил США в разрушении мирового порядка

США в начале марта прекратили военные поставки, одобренные для Украины предыдущей президентской администрацией, а также перестали делиться разведданными, необходимыми для наступательных операций. От западных союзников ВСУ получали 80% от всего объема разведывательной информацией, причем в основном — от США, выяснил Politico.