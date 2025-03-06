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Bloomberg: что означает фактор Трампа для выборов в Гренландии

Раньше выборы на малонаселенном арктическом острове, которые назначены на 11 марта, прошли бы незамеченными. Но теперь они пройдут «в тени» президента США Дональда Трампа, который 4 марта подтвердил свои территориальные претензии на эту полуавтономную территорию Дании, пишет Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Annie Spratt/CC0
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Стратегическая ценность Гренландии признается все чаще. На острове найдены богатейшие запасы нефти, природного газа и минеральных ресурсов, а перспектива таяния морских льдов может привести к тому, что Гренландия будет играть более важную роль в мировой торговле, говорится в статье.

Трамп заявил, что Гренландия жизненно важна для национальной безопасности США, и пообещал в обращении к конгрессу, что «так или иначе» США ее заполучат. Его зацикленность на этой потенциальной сокровищнице активизировала растущее движение за независимость острова.

Всеобщие выборы станут лакмусовой бумажкой для отношений между Гренландией и Данией, от которой остров получает финансовую поддержку, равную примерно трети его государственного бюджета.

Следующее правительство Гренландии может воспользоваться геополитическим положением, чтобы себе на пользу разыграть конкурирующие интересы Копенгагена и Вашингтона. Результаты голосования будут иметь решающее значение для определения того, будет ли Гренландия стремиться к независимости и с кем она будет сотрудничать в дальнейшем.

Большинство из 31 законодателя, заседающих в настоящее время в парламенте Гренландии, поддерживают отделение от Дании. А недавний опрос показывает, что эту точку зрения разделяет и большинство гренландцев. Но опросы также показывают, что подавляющее большинство населения острова выступает против идеи стать частью США.

Тем не менее, если Гренландия решит разорвать отношения с Данией, она будет стремиться к установлению новых партнерских отношений, что даст Трампу возможность расширить влияние США.

Например, в прошлом году правительство острова опубликовало программу внешней политики, в которой выражается желание наладить более тесные связи с США в сфере торговли и обороны.

Возможность Гренландии добиваться независимости закреплена в Законе о самоуправлении, принятом датскими и гренландскими законодателями в 2009 году. Чтобы территория отделилась, власти Гренландии и Дании сначала должны согласовать условия предоставления независимости. Затем народ Гренландии проголосует за это решение, после чего оно будет вынесено на утверждение парламентами Гренландии и Дании.

Январский опрос, проведенный исследовательской фирмой Verian, показал, что более 80% гренландцев выступают за независимость. При этом почти половина островитян выступят против отделения, если это негативно скажется на уровне жизни.

Эта отражает ключевое препятствие на пути Гренландии к независимости: как обеспечить экономическое существование острова. Экономика Гренландии в значительной степени зависит от рыболовства, туризма и поддержки со стороны датского правительства. Сейчас Дания ежегодно направляет острову «единовременный грант» в размере около 600 млн долларов, за счет которого финансируется бесплатное здравоохранение и образование. Копенгаген также оплачивает такие сферы, как охрана правопорядка и оборона.

Большую экономическую самодостаточность обеспечило бы освоение природных ресурсов острова, но для этого потребуется время. По крайней мере в краткосрочной перспективе «независимой» Гренландии придется устанавливать партнерские отношения с другой страной. И в качестве разменной монеты на переговорах о независимости с Данией она могла бы использовать интересы США, чтобы добиться более выгодного соглашения после отделения и, возможно, сохранить часть существующей финансовой поддержки.