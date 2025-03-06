Bloomberg: что означает фактор Трампа для выборов в Гренландии

Большую экономическую самодостаточность обеспечило бы освоение природных ресурсов острова, но для этого потребуется время. По крайней мере в краткосрочной перспективе «независимой» Гренландии придется устанавливать партнерские отношения с другой страной. И в качестве разменной монеты на переговорах о независимости с Данией она могла бы использовать интересы США, чтобы добиться более выгодного соглашения после отделения и, возможно, сохранить часть существующей финансовой поддержки.