Bloomberg: что означает фактор Трампа для выборов в Гренландии

Стратегическая ценность Гренландии признается все чаще. На острове найдены богатейшие запасы нефти, природного газа и минеральных ресурсов, а перспектива таяния морских льдов может привести к тому, что Гренландия будет играть более важную роль в мировой торговле, говорится в статье.
Трамп заявил, что Гренландия жизненно важна для национальной безопасности США, и пообещал в обращении к конгрессу, что «так или иначе» США ее заполучат. Его зацикленность на этой потенциальной сокровищнице активизировала растущее движение за независимость острова.
Следующее правительство Гренландии может воспользоваться геополитическим положением, чтобы себе на пользу разыграть конкурирующие интересы Копенгагена и Вашингтона. Результаты голосования будут иметь решающее значение для определения того, будет ли Гренландия стремиться к независимости и с кем она будет сотрудничать в дальнейшем.
Большинство из 31 законодателя, заседающих в настоящее время в парламенте Гренландии, поддерживают отделение от Дании. А недавний опрос показывает, что эту точку зрения разделяет и большинство гренландцев. Но опросы также показывают, что подавляющее большинство населения острова выступает против идеи стать частью США.
Например, в прошлом году правительство острова опубликовало программу внешней политики, в которой выражается желание наладить более тесные связи с США в сфере торговли и обороны.
Возможность Гренландии добиваться независимости закреплена в Законе о самоуправлении, принятом датскими и гренландскими законодателями в 2009 году. Чтобы территория отделилась, власти Гренландии и Дании сначала должны согласовать условия предоставления независимости. Затем народ Гренландии проголосует за это решение, после чего оно будет вынесено на утверждение парламентами Гренландии и Дании.
Эта отражает ключевое препятствие на пути Гренландии к независимости: как обеспечить экономическое существование острова. Экономика Гренландии в значительной степени зависит от рыболовства, туризма и поддержки со стороны датского правительства. Сейчас Дания ежегодно направляет острову «единовременный грант» в размере около 600 млн долларов, за счет которого финансируется бесплатное здравоохранение и образование. Копенгаген также оплачивает такие сферы, как охрана правопорядка и оборона.
Большую экономическую самодостаточность обеспечило бы освоение природных ресурсов острова, но для этого потребуется время. По крайней мере в краткосрочной перспективе «независимой» Гренландии придется устанавливать партнерские отношения с другой страной. И в качестве разменной монеты на переговорах о независимости с Данией она могла бы использовать интересы США, чтобы добиться более выгодного соглашения после отделения и, возможно, сохранить часть существующей финансовой поддержки.