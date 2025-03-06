Туск призвал Европу вступить в гонку вооружений

БРЮССЕЛЬ, 6 мар — РИА Новости. Европа должна вступить в гонку вооружений и выиграть ее, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по прибытии на саммит ЕС.
По его словам, ключевые вызовы сейчас — «конфликт на Украине, новый подход американской администрации к Европе и гонка вооружений», которую, по утверждению Туска, якобы начала Россия.
В РФ ранее заявляли, что не заинтересованы в эскалации, новой холодной войне или гонке вооружений, однако сегодня налицо то, что страны НАТО и ЕС ведут подготовку к прямому столкновению с Россией.
«Европа должна принять этот вызов и выиграть эту гонку вооружений», — сказал Туск, выразив уверенность, что ей это удастся.
«Европа готова к борьбе за свою безопасность, в том смысле, что мы будем быстрее и эффективнее вооружаться», — отметил он. «Сегодня нужно будет начать этот процесс», — добавил премьер, признав, что «поводов для оптимизма нет и ситуация очень сложная».
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.