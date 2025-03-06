Туск призвал Европу вступить в гонку вооружений

«Европа готова к борьбе за свою безопасность, в том смысле, что мы будем быстрее и эффективнее вооружаться», — отметил он. «Сегодня нужно будет начать этот процесс», — добавил премьер, признав, что «поводов для оптимизма нет и ситуация очень сложная».