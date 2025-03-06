Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туск призвал Европу вступить в гонку вооружений

Премьер Польши Туск: Европа должна вступить в гонку вооружений и выиграть ее.

Источник: AP 2024

БРЮССЕЛЬ, 6 мар — РИА Новости. Европа должна вступить в гонку вооружений и выиграть ее, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по прибытии на саммит ЕС.

По его словам, ключевые вызовы сейчас — «конфликт на Украине, новый подход американской администрации к Европе и гонка вооружений», которую, по утверждению Туска, якобы начала Россия.

В РФ ранее заявляли, что не заинтересованы в эскалации, новой холодной войне или гонке вооружений, однако сегодня налицо то, что страны НАТО и ЕС ведут подготовку к прямому столкновению с Россией.

«Европа должна принять этот вызов и выиграть эту гонку вооружений», — сказал Туск, выразив уверенность, что ей это удастся.

«Европа готова к борьбе за свою безопасность, в том смысле, что мы будем быстрее и эффективнее вооружаться», — отметил он. «Сегодня нужно будет начать этот процесс», — добавил премьер, признав, что «поводов для оптимизма нет и ситуация очень сложная».

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.