США могут начать делиться с Россией конфиденциальными данными

Некоторые союзники США при этом обдумывают возможность сократить объем разведданных для обмена с Вашингтоном на фоне беспокойства по поводу «примирительного отношения» администрации Трампа к России, пишет телеканал со ссылкой на источники. По данным NBC, в числе таких стран — Израиль, Саудовская Аравия, а также входящие в совместный с США разведальянс «Пять глаз» (Five Eyes) Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия.