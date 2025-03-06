Бундестаг в новом созыве проведет учредительное собрание

БЕРЛИН, 6 мар — РИА Новости. Немецкий парламент в своём новом составе проведёт первое своё заседание 25 марта — спустя месяц и два дня после проведения досрочных выборов, сообщает новостное агентство DPA со ссылкой на совет бундестага, причастного к составлению расписания.
Данное решение, как отмечает агентство, проходит в рамках определений основного закона, позволяющего проводить учредительные собрания парламента в рамках 30 дней после выборов. Тем самым, 25 марта является последним днём, когда это можно было сделать.
В новом бундестаге, согласно недавним изменениям в законе о максимальном количестве мест, будет заседать всего 630 депутатов, ранее в парламенте собирались до 733 парламентариев.
В результате недавних выборов фракция блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получит наибольшее количество депутатских кресел — 208. За ними следуют «Альтернатива для Германии» (152), социал-демократы (СДПГ, 120) и «Зелёные» (85).