Командир ЧВК «Вагнер» заявил, что в Курской области грядут интересные события

Издание отмечало, что 5 января ВСУ перешли в очередное наступление, однако масштабных продвижений оно не обеспечило. В то же время российская армия активно продвигалась на Курском направлении, вернув себе несколько населенных пунктов, в том числе, село Свердликово. Это приблизило ВС РФ к трассе на Суджу и позволило установить над ней огневой контроль.