Рогожник: белорусское качество — главный бренд страны

На выставке представлены 17 белорусских товаров, удостоенных Государственного знака качества. «Это известные во всем мире выпускающие высококачественную продукцию уже не один десяток лет гиганты машиностроения БЕЛАЗ, МАЗ, Минский тракторный завод. Это производители популярной продовольственной группы товаров кондитерская фабрика “Коммунарка”, Брестский мясокомбинат, Рогачевский молочный комбинат, “Савушкин продукт”. Это Оршанский льнокомбинат, “Гомельдрев”, “Пинскдрев”, “Лидская лакокраска”, “Белшина” и ряд других производителей», — перечислил посол.