Рогожник: белорусское качество — главный бренд страны

На выставке представлены 17 белорусских товаров, удостоенных Государственного знака качества. «Это известные во всем мире выпускающие высококачественную продукцию уже не один десяток лет гиганты машиностроения БЕЛАЗ, МАЗ, Минский тракторный завод. Это производители популярной продовольственной группы товаров кондитерская фабрика “Коммунарка”, Брестский мясокомбинат, Рогачевский молочный комбинат, “Савушкин продукт”. Это Оршанский льнокомбинат, “Гомельдрев”, “Пинскдрев”, “Лидская лакокраска”, “Белшина” и ряд других производителей», — перечислил посол.
«Нет сомнений, что в ближайшие годы конкуренция ужесточится и этот пул предприятий будет расширен», — уверен дипломат.
«Сегодня белорусское качество — это главный бренд нашей страны. Не важно, относится это к продуктам питания, детским игрушкам или к продукции тяжелого машиностроения. Все эти товары, сделанные в нашей стране, соответствуют самым высоким критериям качества», — отметил Александр Рогожник.
«Купляйце беларускае, яно са знакам якасці», — заключил посол.