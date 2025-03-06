Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС хочет мира на Украине через силу

4 марта министр иностранных дел Германии Анналена Бербок озвучила два условия, которые необходимо выполнить для реализации концепции «мира через силу». По словам Бербок, в первую очередь Украине необходима дополнительная помощь как военная, так и финансовая. Кроме того, важно укрепить оборону Евросоюза. По мнению главы МИД ФРГ, предложения он дер Ляйен — это важный первый шаг на пути к «миру через силу».