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Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС хочет мира на Украине через силу

Евросоюз хочет мира на Украине через силу, поэтому строит план по перевооружению объединения. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по прибытии на экстренный саммит ЕС в Брюсселе, пишет ТАСС.

Источник: Reuters

«Мы хотим мира через силу, поэтому я презентую сегодня лидерам ЕС план перевооружения ЕС, который даст €800 млрд инвестиций в оборону», — сказала она.

4 марта министр иностранных дел Германии Анналена Бербок озвучила два условия, которые необходимо выполнить для реализации концепции «мира через силу». По словам Бербок, в первую очередь Украине необходима дополнительная помощь как военная, так и финансовая. Кроме того, важно укрепить оборону Евросоюза. По мнению главы МИД ФРГ, предложения он дер Ляйен — это важный первый шаг на пути к «миру через силу».

До этого в США допустили, что приостановка военной помощи Украине продлится недолго, если президент Владимир Зеленский пойдет на уступки и согласится с требованиями американской администрации.