Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС хочет мира на Украине через силу

«Мы хотим мира через силу, поэтому я презентую сегодня лидерам ЕС план перевооружения ЕС, который даст €800 млрд инвестиций в оборону», — сказала она.
4 марта министр иностранных дел Германии Анналена Бербок озвучила два условия, которые необходимо выполнить для реализации концепции «мира через силу». По словам Бербок, в первую очередь Украине необходима дополнительная помощь как военная, так и финансовая. Кроме того, важно укрепить оборону Евросоюза. По мнению главы МИД ФРГ, предложения он дер Ляйен — это важный первый шаг на пути к «миру через силу».
До этого в США допустили, что приостановка военной помощи Украине продлится недолго, если президент Владимир Зеленский пойдет на уступки и согласится с требованиями американской администрации.