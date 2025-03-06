В ЦРУ начались массовые увольнения

Ранее телеканал NBC сообщал со ссылкой на источники, что ЦРУ отправило в управление кадров правительства незасекреченное письмо с именами всех нанятых за последние два года сотрудников, а также тех, кто находится на испытательном сроке. Из-за этого, как писал телеканал CNN, агентство начало официальную проверку, чтобы оценить возможные последствия утечки данных после отправки несанкционированного письма в Белый дом.