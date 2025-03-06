NBC узнал, что экс-разведчики опасаются обмена данными США с Россией

Они полагают, что администрация Трампа может даже поделиться с Москвой некоторой конфиденциальной информацией.
Некоторые союзники США в то же время рассматривают возможность сокращения объема разведданных, которыми они делятся с Вашингтоном, рассказали собеседники. Союзники, включая Израиль, Саудовскую Аравию, Великобританию, Австралию, Канаду и Новую Зеландию могут пересмотреть текущие протоколы обмена разведданными с учетом потепления отношений администрации Трампа с Россией.
«Такие обсуждения уже ведутся», — сказал один из источников. Однако, по их словам, никаких решений и шагов пока предпринято не было.
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