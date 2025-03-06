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NBC узнал, что экс-разведчики опасаются обмена данными США с Россией

Некоторые бывшие сотрудники разведки США обеспокоены тем, что администрация президента Дональда Трампа может сократить сбор разведданных против России, поскольку Белый дом может больше не рассматривать Россию как главную угрозу, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Источник: РБК

Они полагают, что администрация Трампа может даже поделиться с Москвой некоторой конфиденциальной информацией.

Некоторые союзники США в то же время рассматривают возможность сокращения объема разведданных, которыми они делятся с Вашингтоном, рассказали собеседники. Союзники, включая Израиль, Саудовскую Аравию, Великобританию, Австралию, Канаду и Новую Зеландию могут пересмотреть текущие протоколы обмена разведданными с учетом потепления отношений администрации Трампа с Россией.

«Такие обсуждения уже ведутся», — сказал один из источников. Однако, по их словам, никаких решений и шагов пока предпринято не было.

Материал дополняется.