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CNN: военные корабли Китая появляются в неожиданных местах и тревожат союзников США

Китайские военные корабли уже более трех недель циркулируют у побережья Австралии, примерно в 300 километрах от Сиднея, и проводят беспрецедентные учения с боевой стрельбой на границе с Новой Зеландией. Это серьезно беспокоит союзников США, передает CNN.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Royal Australian Nav
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Официальное уведомление об учениях Пекин не рассылал, и внезапно призрак военной мощи Китая перестал ограничиваться далекими водами Южно-Китайского моря или Тайваньского пролива, а превратился в суровую реальность непосредственно у границы одной из стран НАТО, говорится в статье.

Австралия ежедневно публикует данные о передвижениях китайских кораблей в международных водах в южной части Тихого океана, которые получает с самолетов-разведчиков и кораблей австралийских ВМС. Как заявил министр обороны Австралии Ричард Марлес, эти данные анализируются, чтобы понимать, что делает Китай и какое послание передает.

Посол Китая в Австралии Сяо Цянь заверил, что Китай не представляет угрозы для Австралии, но дал понять, что следует ожидать новых визитов военных кораблей.

Для Китая как для главной державы в регионе является нормальным отправлять свои суда в разные части региона для проведения различных мероприятий.

Сяо Цянь
посол Китая в Австралии

Китай решил продемонстрировать свою военную мощь, поскольку в администрации Трампа заявили, что США должны прекратить конфликты в других местах и сосредоточиться на сдерживании Китая в Тихом океане.

Это, безусловно, проверка решимости. Китай (создает) сферу влияния в Тихом океане, чтобы проверить, будут ли страны региона сопротивляться ему.

Дрю Томпсон
старший научный сотрудник RSIS в Сингапуре

Одновременно китайские военные корабли были замечены вблизи Вьетнама и Тайваня, что является частью демонстрации военно-морской мощи Китая в Тихоокеанском регионе. Обеспокоенность по поводу увеличения числа китайских военных маневров в близлежащих водах выразила и Япония, у которой есть территориальные споры с Китаем в Восточно-Китайском море. В прошлом году китайский авианосец впервые вошел в приграничные воды Японии.

Тревогу в Индо-Тихоокеанском регионе усиливает прохладное отношение президента США Дональда Трампа к Европе. Оно обусловлено транзакционным подходом, который министр обороны Сингапура сравнил с поведением «арендодателя, стремящегося получить арендную плату».

Возникает вопрос, продолжат ли США обеспечивать региональную безопасность. И если да, то что попросит администрация Трампа взамен?

Коллин Кох
научный сотрудник Школы международных исследований им. С. Раджаратнама (RSIS) в Сингапуре

Возможно, сейчас самое время американским партнерам, таким как Австралия, Новая Зеландия и Япония, пересмотреть бюджеты на оборону и укрепить региональные альянсы с другими странами.