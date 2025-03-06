CNN: военные корабли Китая появляются в неожиданных местах и тревожат союзников США

Одновременно китайские военные корабли были замечены вблизи Вьетнама и Тайваня, что является частью демонстрации военно-морской мощи Китая в Тихоокеанском регионе. Обеспокоенность по поводу увеличения числа китайских военных маневров в близлежащих водах выразила и Япония, у которой есть территориальные споры с Китаем в Восточно-Китайском море. В прошлом году китайский авианосец впервые вошел в приграничные воды Японии.