CNN: военные корабли Китая появляются в неожиданных местах и тревожат союзников США

Австралия ежедневно публикует данные о передвижениях китайских кораблей в международных водах в южной части Тихого океана, которые получает с самолетов-разведчиков и кораблей австралийских ВМС. Как заявил министр обороны Австралии Ричард Марлес, эти данные анализируются, чтобы понимать, что делает Китай и какое послание передает.
Посол Китая в Австралии Сяо Цянь заверил, что Китай не представляет угрозы для Австралии, но дал понять, что следует ожидать новых визитов военных кораблей.
Для Китая как для главной державы в регионе является нормальным отправлять свои суда в разные части региона для проведения различных мероприятий.
Китай решил продемонстрировать свою военную мощь, поскольку в администрации Трампа заявили, что США должны прекратить конфликты в других местах и сосредоточиться на сдерживании Китая в Тихом океане.
Это, безусловно, проверка решимости. Китай (создает) сферу влияния в Тихом океане, чтобы проверить, будут ли страны региона сопротивляться ему.
Одновременно китайские военные корабли были замечены вблизи Вьетнама и Тайваня, что является частью демонстрации военно-морской мощи Китая в Тихоокеанском регионе. Обеспокоенность по поводу увеличения числа китайских военных маневров в близлежащих водах выразила и Япония, у которой есть территориальные споры с Китаем в Восточно-Китайском море. В прошлом году китайский авианосец впервые вошел в приграничные воды Японии.
Тревогу в Индо-Тихоокеанском регионе усиливает прохладное отношение президента США Дональда Трампа к Европе. Оно обусловлено транзакционным подходом, который министр обороны Сингапура сравнил с поведением «арендодателя, стремящегося получить арендную плату».
Возникает вопрос, продолжат ли США обеспечивать региональную безопасность. И если да, то что попросит администрация Трампа взамен?
Возможно, сейчас самое время американским партнерам, таким как Австралия, Новая Зеландия и Япония, пересмотреть бюджеты на оборону и укрепить региональные альянсы с другими странами.