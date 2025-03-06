NBC: США перестали рассматривать Россию как главную угрозу

По их словам, администрация президента Трампа дала понять, что отдает приоритет противодействию наркокартелям из Мексики и других стран Латинской Америки. Министерство обороны уже перебросило подкрепления на южную границу США и отправило туда группу аналитиков. ЦРУ, в свою очередь, начало использовать беспилотники для пролетов над территорией Мексики.