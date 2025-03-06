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Президент Узбекистана принял верительные грамоты у иностранных послов

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у назначенных иностранных послов, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у чрезвычайных и полномочных послов Арабской Республики Египет Тамера Фатхи, Итальянской Республики Пьергабриеля Пападиа де Боттини, Кыргызской Республики Дуйшонкула Чотонова, Республики Беларусь Александра Огородникова, Грузии Давида Котарии и Турецкой Республики Уфука Улуташа.

говорится в сообщении

Глава республики поздравил руководителей диппредставительств с началом их почетной миссии в Новом Узбекистане.

Он пожелал назначенным послам больших успехов, призвал эффективно использовать все имеющиеся возможности для укрепления партнерства, рекомендовал активно взаимодействовать с регионами и представителями частного бизнеса.

В свою очередь дипломаты выразили признательность за теплый прием и созданные условия для их плодотворной работы, подчеркнули готовность использовать весь профессиональный опыт и знания для активного продвижения многопланового сотрудничества с Узбекистаном.