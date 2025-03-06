Президент Узбекистана принял верительные грамоты у иностранных послов

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у чрезвычайных и полномочных послов Арабской Республики Египет Тамера Фатхи, Итальянской Республики Пьергабриеля Пападиа де Боттини, Кыргызской Республики Дуйшонкула Чотонова, Республики Беларусь Александра Огородникова, Грузии Давида Котарии и Турецкой Республики Уфука Улуташа.
Глава республики поздравил руководителей диппредставительств с началом их почетной миссии в Новом Узбекистане.
Он пожелал назначенным послам больших успехов, призвал эффективно использовать все имеющиеся возможности для укрепления партнерства, рекомендовал активно взаимодействовать с регионами и представителями частного бизнеса.
В свою очередь дипломаты выразили признательность за теплый прием и созданные условия для их плодотворной работы, подчеркнули готовность использовать весь профессиональный опыт и знания для активного продвижения многопланового сотрудничества с Узбекистаном.