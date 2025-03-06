Глава Башкирии вручил госнаграды 16 женщинам из республики

В преддверии 8 Марта глава Башкирии Радий Хабиров вручил госнаграды 16 женщинам из республики. Торжественная церемония прошла 6 марта в Конгресс-холле «Торатау».
В числе награжденных народная артистка Башкортостана и Татарстана Савия Сираева, балерина Гульсина Мавлюкасова, учёный, академик и профессор Эльза Хуснутдинова.
Также в зале присутствовали матери бойцов СВО — Рамиля Баширова (Архангельский район) и Наталья Иванова (Давлекановский район), многодетные матери Земфера Зайруллина (Бураевский район), Ирина Вервельская, волонтеры СВО, врачи и медсестры.
«Женщины дарят миру новую жизнь. Создают уют и взаимопонимание. Посвящают себя воспитанию детей. Проявляют себя в творчестве, добрых делах, благотворительности. Достигают успехов во многих профессиях, вносят весомый вклад в развитие нашей республики», — написал Радий Хабиров в своем телеграм-канале, поздравив с наступающим праздником всех жительниц республики.