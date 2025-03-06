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Шольц призвал ЕС не отказываться от ядерного сдерживания США

Канцлер Германии Шольц: ЕС не следует отказываться от ядерного сдерживания США.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что ЕС не следует отказываться от американского ядерного сдерживания на фоне заявлений французского президента о возможном использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.

«Мы являемся союзниками по НАТО. Для этого существуют вполне конкретные правила. И особенно важно то, что у нас есть соглашения о совместных ядерных миссиях НАТО, что организовано в Германии. И я считаю, что от этого не следует отказываться», — заявил Шольц перед началом в Брюсселе специального саммита, посвященного Украине и европейской безопасности.

Французский президент Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО.

В Кремле не раз отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.