Шольц призвал ЕС не отказываться от ядерного сдерживания США

«Мы являемся союзниками по НАТО. Для этого существуют вполне конкретные правила. И особенно важно то, что у нас есть соглашения о совместных ядерных миссиях НАТО, что организовано в Германии. И я считаю, что от этого не следует отказываться», — заявил Шольц перед началом в Брюсселе специального саммита, посвященного Украине и европейской безопасности.