Milliyet: Турция готова обсуждать отправку миротворцев на Украину

Анкара может внести вклад в отправку миротворческих сил в Киев, если этот шаг позволит достичь «стабильности» в ЕС, пишет газета Milliyet со ссылкой на источники в турецком минобороны. По их словам, будучи членом НАТО и ОБСЕ, Турция не может быть в стороне от вопроса европейской безопасности и будет следовать общему курсу.