Milliyet: Турция готова обсуждать отправку миротворцев на Украину

«Было бы крайне неправильно продолжать препятствовать участию нашей страны в оборонных инициативах ЕС по политическим причинам», — пояснили собеседники издания. В минобороны подтвердили, что Турция намерена поддержать европейские методы урегулирования кризиса на Украине.
«В этом процессе наша страна продолжит поддерживать все конструктивные инициативы, направленные на установление мира в регионе, обеспечение того, чтобы Черное море оставалось морем мира, и восстановление Украины», — уточнили источники в ведомстве.
Франция и Великобритания готовы направить миротворцев на украинскую территорию, но для этого они хотят получить гарантии безопасности от США, а те отказываются их давать. В конце февраля Bloomberg сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал отправку миротворцев на Украине на отдельных встречах с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД России Сергеем Лавровым в Анкаре.