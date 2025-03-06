Французам уверенности не занимать

В четверг, 6 марта, в эфире France Inter министр обороны Себастьен Лекорню заявил: «Наша армия могла бы достичь приемлемого уровня при бюджете около €90 млрд в год». В настоящее время бюджет обороны Франции составляет €50,5 млрд в год. Вопрос о том, откуда возьмутся эти дополнительные миллиарды, уже прозвучал вчера сразу после окончания президентской речи. Французы опасаются новых налогов, которые пойдут «на оборону», хотя президент в своей речи специально подчеркнул, что не собирается снижать привычный уровень жизни своих соотечественников.