Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала единомышленников активнее вооружать Киев, поставив Украину в позицию силы и превратив ее в «стального дикобраза».
«Вы знаете, как звучит по-немецки “стальной дикобраз”? Штахельшвайн. Вы не ослышались. Вот такая не игра слов, а такой настоящий перевод. Дословно это означает “шипованная свинья”. Я прошу прощения, мы правильно вас поняли, Урсула фон дер Ляйен? Вы хотите превратить киевский режим в шипованную свинью?», — сказала Захарова в ходе брифинга.
Как отметила Захарова, киевский режим уже давно стоит в позиции силы, но очень сильно «истер себе колени в этой позиции». В то же время она подчеркнула, что заявления Запада указывают на несамостоятельность позиции Киева, роль для которого определяют за рубежом.
В Лондоне 2 марта прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого британский премьер Кир Стармер сообщил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить Трампу группу стран «Европа-плюс», которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности.