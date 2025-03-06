«Шипованная свинья». Захарова высмеяла слова фон дер Ляйен об Украине

В Лондоне 2 марта прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого британский премьер Кир Стармер сообщил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить Трампу группу стран «Европа-плюс», которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности.