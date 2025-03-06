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Стало известно о проекте «Небесный щит» для обороны Украины

Эксперты Североатлантического альянса разработали план авиационной защиты Украины. О проекте с названием «Небесный щит» рассказала газета The Guardian.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

По данным RTVI, которое ссылается на британское издание, авторы плана — экс-сотрудники Королевских ВВС Великобритании. В разработке также участвовали специалисты ВСУ.

«Небесный щит» (Sky Shield) — это система охраны и обороны воздушного пространства, в которой задействовано 120 истребителей. Управлять «щитом», по задумке авторов, должно собственное автономное командование, не имеющее отношения к штабам альянса.

Система «накроет» территорию Западной Украины, Львов, Одессу, участки, на которых располагаются атомные электростанции — Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская, но при этом не захватит районы, где ведутся вооруженные столкновения с Россией.

План одобрили бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Филип Бридлав, бывший заместитель главнокомандующего силами НАТО в Европе Ричард Ширрефф, экс-президент Польши Александр Квасьневский и бывший глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Ранее лидеры европейских государств отказывались давать разрешение на воздушное патрулирование неба над Украиной. Однако после того, как США приостановило военную помощь Киеву, в ЕС и Великобритании изменили позицию. В Европе «осознали», что США больше не играет ведущую роль в поддержке Украины и обеспечении безопасности на европейском континенте. Теперь главы европейских государств считают своей обязанность гарантировать Украине безопасность в рамках урегулирования конфликта с Россией.

По мнению авторов проекта, «Небесный щит» будет защищать Украину эффективнее крупного контингента сухопутных войск, но при этом не станет причиной конфликта НАТО с Россией. В качестве аргумента в пользу своей точки зрения они приводят тот факт, что российские боевые самолеты с 2022 года не пересекают линию фронта, риск столкновения с ними пилотов «Небесного щита» минимален. Они также уверены, что воздушный патруль станет надежной преградой в случае ракетных атак на Киев и другие города Западной Украины.

«Их уничтожение — это нагрузка на существующую противовоздушную оборону Киева, часть которой — в частности, перехватчики Patriot — производится в США и чье пополнение запасов подпадает под запрет Белого дома», — подчеркивает The Guardian.

Оппоненты сторонников «Небесного щита» считают, что система воздушной защиты может стать причиной эскалации боевых действий, если будет поражен самолет НАТО или России.