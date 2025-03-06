Стало известно о проекте «Небесный щит» для обороны Украины

По мнению авторов проекта, «Небесный щит» будет защищать Украину эффективнее крупного контингента сухопутных войск, но при этом не станет причиной конфликта НАТО с Россией. В качестве аргумента в пользу своей точки зрения они приводят тот факт, что российские боевые самолеты с 2022 года не пересекают линию фронта, риск столкновения с ними пилотов «Небесного щита» минимален. Они также уверены, что воздушный патруль станет надежной преградой в случае ракетных атак на Киев и другие города Западной Украины.