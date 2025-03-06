Губернатор Кубани поручил создать программу модернизации водоснабжения

Министр ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник пояснил, что источник водоснабжения там зависит от погодных условий. Перебои произошли из-за того, что уровень воды в подземном резервуаре для ее сбора упал. Чтобы уменьшить дефицит воды, поселение подготовило проектную документацию для строительства водовода с поверхностным забором из притока реки Зеленчук. К реализации проекта планируется приступить в первом квартале этого года. Для этого из краевого бюджета выделено 95 млн руб.