Сенатор Климов: Макрона колбасит от того, что на него не обращают внимания

«При этом непонятно, каким образом, если эта идея начнет реализовываться, будут строиться взаимоотношения Франции и присоединившихся к ее ядерному зонтику стран. Например, какие отношения будут с Соединенными Штатами как с ядерной державой. Тогда получается, что это будет отдельная система сдерживания. Она против России, но она и против всех остальных. То же самое касается Великобритании, которая не входит в Европейский Союз. Она тоже может быть оппонентом», — заявил политолог.