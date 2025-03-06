Грузия сожалеет о возобновлении работы Сухумского аэропорта

Полноценное регулярное сообщение между Москвой и Сухумом планируют наладить к лету 2025 года. По словам посла Абхазии в России Алхаса Квицинии, реконструкция Сухумского аэропорта ведется поэтапно. Он заявил, что запуск прямого авиасообщения между Сухумом и Москвой станет долгожданным событием и придаст импульс экономическому развитию Абхазии. Теперь туристам будет легче прилетать на черноморский курорт и улетать.