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Юрий Слюсарь дал старт работе нового завода по производству ноутбуков в Ростове

Ростовская область, 6 марта 2025. DON24.RU. Врио губернатора Юрий Слюсарь дал старт работе нового производства компании «Бештау» в Ростове-на-Дону, информирует сайт донского правительства.

Здесь будет выпускаться до 500 тыс. единиц компонентов для компьютерной и бытовой техники.

«И это только первая очередь. В перспективе завод разрастется до четырех рабочих комплексов», — сказал Юрий Слюсарь.

Ростовский завод стал опорным предприятием межрегионального кластера радиоэлектронной промышленности компании «Бештау». В проект инвестировано 8 млрд рублей. Создание радиоэлектронного производства на площади 9000 кв. м дало возможность организовать 700 рабочих мест.

«Ростов станет одним из центров импортозамещающего производства ноутбуков. Благодаря работе предприятия мы сможем развивать перспективную сферу — производство беспилотных авиационных систем, — отметил глава региона. — Все это позволит обеспечить промышленный суверенитет нашего региона и страны, а налоговые отчисления положительно скажутся на развитии экономики. Эти средства мы сможем использовать в различных сферах, чтобы обеспечить комфортные условия жизни на Дону».