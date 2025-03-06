Юрий Слюсарь дал старт работе нового завода по производству ноутбуков в Ростове

Здесь будет выпускаться до 500 тыс. единиц компонентов для компьютерной и бытовой техники.
«И это только первая очередь. В перспективе завод разрастется до четырех рабочих комплексов», — сказал Юрий Слюсарь.
Ростовский завод стал опорным предприятием межрегионального кластера радиоэлектронной промышленности компании «Бештау». В проект инвестировано 8 млрд рублей. Создание радиоэлектронного производства на площади 9000 кв. м дало возможность организовать 700 рабочих мест.
«Ростов станет одним из центров импортозамещающего производства ноутбуков. Благодаря работе предприятия мы сможем развивать перспективную сферу — производство беспилотных авиационных систем, — отметил глава региона. — Все это позволит обеспечить промышленный суверенитет нашего региона и страны, а налоговые отчисления положительно скажутся на развитии экономики. Эти средства мы сможем использовать в различных сферах, чтобы обеспечить комфортные условия жизни на Дону».