Юрий Слюсарь дал старт работе нового завода по производству ноутбуков в Ростове

«Ростов станет одним из центров импортозамещающего производства ноутбуков. Благодаря работе предприятия мы сможем развивать перспективную сферу — производство беспилотных авиационных систем, — отметил глава региона. — Все это позволит обеспечить промышленный суверенитет нашего региона и страны, а налоговые отчисления положительно скажутся на развитии экономики. Эти средства мы сможем использовать в различных сферах, чтобы обеспечить комфортные условия жизни на Дону».