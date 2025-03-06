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Токаев и Путин обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Путин и Токаев обсудили по телефону торгово-экономическое сотрудничество.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили совместные проекты в торгово-экономической и энергетической сферах, сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждены некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах в русле договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Российской Федерации в Казахстан в ноябре 2024 года», — говорится в сообщении.