Токаев и Путин обсудили торгово-экономическое сотрудничество

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждены некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах в русле договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Российской Федерации в Казахстан в ноябре 2024 года», — говорится в сообщении.