Молдавии бы не было, если бы ее не освободила Красная Армия, заявили в МИД

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Прозвучавшее в Кишиневе заявление, что, если бы не Красная Армия в 1944 году, «все были бы счастливее», является чудовищным — если бы не советские солдаты-освободители, то Молдавии бы не было, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.