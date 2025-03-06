Ранее глава молдавского минздрава Алла Немеренко заявила, что «все были бы счастливее, если бы Молдавию не освободила Красная Армия».
«Это чудовищное высказывание. Очень страшное. Потому что, если бы советские солдаты не освободили Молдавию — а советские солдаты состояли в том числе из молдаван, — то Молдавии и не было бы», — сказала Захарова на брифинге, комментируя слова Немеренко.
Представитель российского МИД добавила, что в настоящее время власти в Кишиневе уничтожают собственную культурную идентичность. «Они делают то, что тогда не позволили сделать советские солдаты, которые отстояли Молдавию в ее этнокультурной самобытности», — отметила Захарова.